Появилось видео жуткого оползня в Пакистане

Появилось видео схода оползня в Пакистане, который унес жизни семи человек. Кадры опубликовал Shot.

Ранее сообщалось, что утром 11 августа на город Даниор в Гилгит-Балтистане сошел оползень. Его вызвало внезапное наводнение в результате прорыва ледникового озера. Известно, что оползень повредил Каракорумское шоссе, проходящее через Даниор, а также несколько домов.

Кроме того груда камней и воды унесла жизни семи человек. Жертвами стали волонтеры, которые помогали ремонтировать дренажный канал, поврежденный наводнениями. Еще три добровольца получили ранения. Главный министр Гилгит-Балтистана Гульбар Хан назвал погибших «героями, пожертвовавшими своими жизнями ради общества».

На кадрах, опубликованных SHOT, видно, как оползень пересекает дорогу, снося на своем пути деревья. Люди, ставшие свидетелями природного явления, отбегают от него, поднимаясь выше по дороге.