Раскрыты новые участники разбойного ограбления почты в Москве

Нагатинский суд Москвы арестовал еще двух участников разбойного нападения на отделение почты в столице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Людмила Кавалдина и Владимир Ляхов взяты под стражу по ходатайству следствия на два месяца.

В столичной прокуратуре уточнили их роли при совершении преступления. Мужчина был за рулем автомобиля Haval и забрал налетчиков с места преступления. Кавалдина, по данным следствия, арендовала на свое имя другую машину и поджидала в ней сообщников вечером, 7 августа, контролируя обстановку возле отделения почты в момент разбойного нападения.

Ранее сообщалось об аресте троих обвиняемых в ограблении учреждения — Сергея Москвитина, Виктора Федькина и Регины Шиховой.

Преступникам, ограбившим отделение почты в Москве, грозит до 15 лет тюрьмы

Разбойное нападение на отделение почты произошло на улице Медиков в Москве. Налетчики похитили пять миллионов рублей.