В Новосибирске заочно арестовали водителя самосвала, который пытался сбить людей

Кировский районный суд Новосибирска заочно арестовал водителя грузового автомобиля, пытавшегося сбить людей в Новосибирске.

Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«В судебном заседании при решении вопроса об избрании меры пресечения следователь пояснил, что обвиняемый покинул территорию Российской Федерации, находится в межгосударственном розыске», — заявили в суде.

Мужчину заключат под стражу на два месяца со дня его фактического задержания на территории России или экстрадиции.

Ранее в СУ СК по Новосибирской области заявили, что водитель самосвала умышленно наехал на группу людей в Новосибирске.

Источник RT заявил, что причиной наезда самосвала на людей в Новосибирске мог стать конфликт.