В Крыму будут судить женщину за истязание дочери

В Белогорском районе Крыма 42-летняя жительница села Русаковки предстанет перед судом по обвинению в систематическом избиении и истязании своей дочери.

Как пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СК по Республике Крым и Севастополю, о насилии по отношению к ребёнку сообщила бабушка.

По данным следствия, с июня 2024 года по май 2025 года женщина регулярно избивала свою дочь, причиняя ей физические и психические страдания.

В настоящее время женщина находится под стражей, решается вопрос о лишении её родительских прав.

Пострадавшей девочке оказана необходимая помощь.

