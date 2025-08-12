Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о попытке ВСУ обстрелять территорию вблизи Запорожской АЭС. По его словам, это привело к возгоранию сухой травы и задымлению вокруг станции, однако никакой угрозы для объекта нет.

В своем телеграм-канале глава региона уточнил, что на месте уже работают сотрудники МЧС, которые занимаются ликвидацией очагов возгорания.

«Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме», — написал Балицкий.

Он подчеркнул, что ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей.

«Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — заверил губернатор.

Глава региона также опубликовал фотографию на которой видны клубы белого дыма в районе станции.