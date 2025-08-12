В Анталье обнаружили тело россиянина

В Анталье обнаружили тело 52-летнего россиянина Олега Семичева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое СМИ.

По данным агентства, лежащего на полу в квартире мужчину обнаружила его бывшая жена. Это произошло утром 12 августа. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть Семичева.

«В квартиру прибыли следователи для ее осмотра в связи с тем, что доктор посчитал подозрительной кончину мужчины», — говорится в тексте.

Отмечается, что накануне смерти Семичев около 20:00 обращался в больницу из-за падения. После осмотра он вернулся домой.

В настоящее время следователи продолжают проверку, тело россиянина было направлено в морг Антальи.