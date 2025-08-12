Спасатели вытащили девочку, которую зажало дверью от подъезда в Подмосковье

Подмосковные спасатели вызволили из беды девочку, пальцы которой неудачно застряли в двери подъезда одного из домов в поселке Деденево.

Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в пресс-службе московской областной противопожарно-спасательной службы.

— Девятилетняя девочка не успевала забежать в подъезд и решила в последнюю минуту задержать закрывающуюся дверь левой рукой. Однако затея оказалась неудачной. Пальцы ребенка зажало, дверь заклинило, а открыть ее ключом от домофона никак не получалось, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

На место по вызову прибыли сотрудники ПСО №270. Они смогли отжать дверь подъезда, воспользовавшись специальным инструментом. После этого руку пострадавшей зафиксировали при помощи повязки. Девочка вместе с родителями отправилась в медучреждение для дальнейшего обследования.

В июле в столичном метро девочка попала в неприятную ситуацию — ее ногу зажало в эскалаторе на станции «Электрозаводская». Ее успешно вытащили. Пострадавшая получила ушибы.

До этого спасатели достали из-под земли мужчину в Нижнем Новгороде. Он шел на работу и случайно провалился на глубину 10 метров. Все произошло по причине эрозии почвы. Мужчина отделался лишь ушибами.