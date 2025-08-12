В Архангельске судом арестован мужчина, убивший полицейского

Суд в Архангельске арестовал местного жителя, который, будучи подозреваемым по делу о поджоге релейного шкафа на железной дороге, во время обысков убил полицейского, а другого ранил.

Об этом сообщают в региональном управлении СК России. Стало известно, что по ходатайству следователя суд избрал 47-летнему жителю Коношского района меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Мужчину подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (по статье 317 УК РФ).