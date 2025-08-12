Зять Иосифа Пригожина погиб на СВО
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его зять Евгений Ткаченко погиб на СВО. Об этом сообщает РБК.
Ткаченко отправился в зону СВО после объявления частичной мобилизации — 25-летнему мужчине пришла повестка. В зону СВО он попал уже в ноябре 2023 года, а спустя два месяца перестал выходить на связь.
Как рассказал Пригожин, теперь Ткаченко признали погибшим.
«Да, есть судебное решение, к сожалению, это так», — заявил продюсер.
Ткаченко и дочь Пригожина Даная сыграли свадьбу в 2022 году. У погибшего остался маленький сын.
