Зять Иосифа Пригожина погиб на СВО

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его зять Евгений Ткаченко погиб на СВО. Об этом сообщает РБК.

© Telegram-канал Mash

Ткаченко отправился в зону СВО после объявления частичной мобилизации — 25-летнему мужчине пришла повестка. В зону СВО он попал уже в ноябре 2023 года, а спустя два месяца перестал выходить на связь.

Как рассказал Пригожин, теперь Ткаченко признали погибшим.

«Да, есть судебное решение, к сожалению, это так», — заявил продюсер.

Ткаченко и дочь Пригожина Даная сыграли свадьбу в 2022 году. У погибшего остался маленький сын.

