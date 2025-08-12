Изнасиловавшего женщину в лифте дома мужчину задержали в Москве

Мужчину 1985 года рождения задержали в столице по подозрению в изнасиловании женщины в подъезде дома на Старомарьинском шоссе. Противоправные действия он совершил в лифте.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— После произошедшего потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Фигурант задержан. Им оказался местный житель 1985 года рождения. Следователями столичного СК с ним проводится комплекс следственных действий, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего инцидента. По предварительным данным, мужчина воспользовался тем, что в подъезде в тот момент никто не находился, поэтому решил напасть на свою жертву.

Ранее в СК предъявили обвинение иностранцу, подозреваемому в совершении противоправных действий в отношении женщины в 2014 году. Тогда, по версии следствия, фигурант завел девушку в подвал дома на Ленинградском проспекте, где ограбил и изнасиловал ее. Установить личность злоумышленника удалось благодаря анализу полученных следов с места преступления, а также судебным экспертизам.