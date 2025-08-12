Мошенники придумали, как использовать самозапреты на кредиты

Злоумышленники стали активно применять возможность самостоятельного отказа от кредитов и микрозаймов через портал «Госуслуги», чтобы ввести в заблуждение граждан. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Как уточнил собеседник, цель злоумышленников — получить доступ к личной информации пользователей. По его словам, мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками портала. Они утверждают, что пользователь неправильно установил самозапрет и сервис нужно установить еще раз.

«Затем злоумышленники нагнетают обстановку, заставляя жертву поверить, что ее финансовая безопасность под угрозой. Они могут использовать такие фразы, как: «Ваши данные могут быть использованы для оформления кредита без вашего ведома», — рассказал Щербаченко.

Он отметил, что мошенники предлагают «помощь» в исправлении ошибки, направляя на поддельный сайт, похожий на «Госуслуги». Жертва вводит личные данные, которые затем крадут злоумышленники. В результате мошенники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах» и узнают номер паспорта, ИНН, СНИЛС, банковские счета и другие конфиденциальные данные россиян.