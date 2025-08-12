В Москве задержали пьяного жителя, пытавшегося пройти в мужской монастырь

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения захотел прогуляться по территории мужского монастыря в Москве и проигнорировал пытавшегося остановить его охранника. Нарушителя смогли задержать благодаря прибывшим на место стражам порядка.

Об этом во вторник, 12 августа, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

— К росгвардейцам обратился охранник и сообщил, что неизвестный мужчина, от которого исходит сильный запах алкоголя, пытался пройти на территорию православной обители. Получив отказ, 25-летний гражданин стал вести себя агрессивно и на замечания не реагировал. Правонарушитель был задержан сотрудниками вневедомственной охраны, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Молодой человек аргументировал свое поведение желанием прогуляться по монастырю. Его доставили в отделение полиции, где его дальнейшую судьбу решат правоохранители.

До этого стражи порядка задержали в магазине на севере Москвы пьяного посетителя. Мужчина пришел в торговую точку и начал распивать там алкоголь, который взял с полок. Он также угрожал сотрудникам магазина, которые не стали это долго терпеть и вызвали росгвардейцев. Стражи порядка обуздали гражданина и передали его полиции.