Два человека погибли в результате мощного взрыва на сталелитейном заводе в США

В результате взрыва на заводе компании US Steel недалеко от Питтсбурга (штат Пенсильвания) в понедельник погибли два человека, не менее 10 были госпитализированы. Инцидент нанёс серьёзный ущерб самому предприятию.

Один рабочий был найден живым среди обломков спустя несколько часов после взрыва. Служба экстренной помощи округа Аллегейни сообщила, что пожар на заводе начался около 10:51 утра понедельника.

Взрыв, а затем и несколько более слабых толчков ощущались в близлежащем населённом пункте, и должностные лица округа предупредили жителей держаться подальше от места происшествия, чтобы на место могли прибыть спасатели.

«Это было похоже на гром», — рассказал телеканалу WTAE-TV строитель, находившийся неподалёку от места происшествия Закари Будай.

Она призналась, что дрожало буквально всё, а затем жители увидели тёмный дым, который поднимался над сталелитейным заводом. Тогда-то все и поняли, что произошло.

Директор по производству компании US Steel Скотт Бакисо сообщил на пресс-конференции, что причину взрыва ещё предстоит установить. Сотрудники US Steel «проделали отличную работу», спасая рабочих, отключая газ и обеспечивая стабильную работу объекта, добавил Бакисо.

Он добавил, что предприятие, которое теперь является дочерней компанией японской корпорации Nippon Steel Corp., сотрудничает с властями.

Allegheny Health Network сообщила, что оказала помощь семи пациентам на заводе и отпустила пятерых пострадавших в течение нескольких часов. Медицинский центр Питтсбургского университета сообщил, что три пациента проходят лечение в UPMC Mercy, единственном в регионе травматологическом и ожоговом центре первого уровня.

49-летняя жительница Клэртона Эми Сауэрс призналась, что за последние несколько лет стала свидетельницей нескольких инцидентов на заводе. Несмотря на проблемы со здоровьем, Сауэрс отметила, что многие жители не могут позволить себе уехать из опасного региона.

В сентябре 2009 года в результате взрыва на этом же заводе погиб рабочий по техническому обслуживанию. В июле 2010 года в результате другого взрыва пострадали 14 сотрудников и шесть подрядчиков. Согласно онлайн-отчетам OSHA, последний смертельный случай на заводе произошёл в 2014 году, когда рабочий получил ожоги и погиб, упав в траншею.

После взрыва 2010 года Управление по охране труда и технике безопасности оштрафовало компанию US Steel и её субподрядчика на 175 тысяч долларов за нарушения правил техники безопасности. US Steel обжаловала вынесенные штрафы и штраф в размере 143 500 долларов, которые впоследствии были снижены в рамках мирового соглашения.

По словам официальных лиц, коксовый завод в Клэртоне продолжил работу после взрыва, хотя две батареи, на которых произошел взрыв, были закрыты.

Огромный промышленный объект вдоль реки Мононгахила к югу от Питтсбурга считается крупнейшим коксовым предприятием в Северной Америке и одним из четырёх крупнейших заводов US Steel в Пенсильвании.

На этом заводе уголь перерабатывается в кокс, ключевой компонент сталелитейного производства. Для получения кокса уголь часами обжигается в специальных печах при высоких температурах, чтобы удалить примеси, которые могли бы снизить прочность стали. В результате образуется так называемый коксовый газ – смесь метана, углекислого газа и угарного газа.

В последние годы завод в Клэртоне столкнулся с претензиями по поводу загрязнения окружающей среды.

В 2019 году компания согласилась урегулировать иск о загрязнении воздуха на сумму 8,5 миллиона долларов. Пять лет спустя компания согласилась потратить 19,5 миллиона долларов на модернизацию оборудования и 5 миллионов долларов на местные мероприятия и программы по очистке воздуха в рамках урегулирования федерального иска, поданного Советом по чистому воздуху и организацией PennEnvironment, а также Департаментом здравоохранения округа Аллегейни.

Иск был подан в связи с пожаром в канун Рождества 2018 года, который нанёс ущерб в размере 40 миллионов долларов. Согласно иску, пожар повредил оборудование для контроля загрязнения окружающей среды и спровоцировал многократные выбросы диоксида серы.

После пожара округ Аллегейни предупредил жителей о необходимости ограничить пребывание на открытом воздухе. Однако жители ещё несколько недель жаловались на кислотность воздуха, запах тухлых яиц и на то, что им было трудно дышать.

Медицинский директор организации «Community Partners in Asthma Care» Дебора Джентиле изучила уровень заболеваемости астмой после пожара и обнаружила, что вдвое больше пациентов обращаются за медицинской помощью именно с этой проблемой. Одна из её коллег обнаружила, что у пациентов, проживающих рядом с заводом, наблюдалось усиление симптомов астмы.

Известие о последнем взрыве заставило Джентиле усомниться в надлежащем обслуживании объекта.

Исполнительный директор экологической группы PennEnvironment, которая подала в суд на US Steel за загрязнение окружающей среды, заявил, что необходимо «провести полное независимое расследование причин этой последней катастрофы и повторно оценить, пригоден ли завод в Клэртоне для дальнейшей эксплуатации».