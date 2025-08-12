Пчелы напали на детей в детском саду в Москве

В московском детском саду на Братеевской улице на детей напали пчелы. Об этом во вторник, 12 августа, сообщает «112».

По предварительным данным, во время прогулки пострадали пять воспитанников. Дети получили укусы насекомых.

К месту происшествия направлены бригады экстренных служб, которые окажут необходимую помощь, передает Telegram-канал.

Ранее женщину с сильной аллергической реакцией и инфарктом миокарда из-за укуса шмеля спасли в районной клинической больнице имени Куватова в Башкирии. После укуса насекомого у местной жительницы возникла сыпь по всему телу и отек век, а через несколько часов появилась жгучая боль в груди.

Укус пчелы или осы у большинства людей вызовет лишь временный дискомфорт, однако у некоторых он может привести к смерти. Аллерголог Злата Ермакова рассказала, при каких симптомах нужно немедленно вызывать скорую помощь.