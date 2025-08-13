Запускавших беспилотники «диверсантов» задержали в российском регионе

В Татарстане задержали «диверсантов», которые запускали беспилотники. Об этом пишут в телеграм-каналах в среду, 13 августа.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, диверсантами оказались военные курсанты, обучающиеся управлению БПЛА, сообщает «База».

Ранее в телеграм-каналах стали распространяться сообщения о задержании неизвестных, переодетых в российскую форму, которые запускали дроны в поле где-то в Татарстане.

Местные жители заметили это и вызвали полицию. Правоохранители всех успешно задержали.

«Диверсантами», по данным «Базы», оказались курсанты военного училища, которые учатся на операторов БПЛА. Они вполне официально запускали одну из моделей российского беспилотника.

По информации телеграм-канала «Записки ветерана», имеет место несогласованность действий между военными и полицией.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб за подготовку теракта в отношении высокопоставленного российского военнослужащего.