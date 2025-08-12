Оперативники задержали двух подростков за поджог тепловоза в Орле

В Орле задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге маневрового тепловоза в депо. По данным МВД, неизвестные бросили с пешеходного моста зажигательную смесь в локомотив, после чего загорелся аккумуляторный отсек.

Пострадавших нет. Выяснилось, что задержанными оказались местные жители 16 и 17 лет, ранее не имевшие проблем с законом. По информации следствия, они действовали по указанию анонимного куратора в мессенджере и снимали свои действия на камеру.

Куратор, по словам подростков, обещал им от 90 тысяч до 120 тысяч рублей за «работу», однако никаких выплат они не получили. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, материалы переданы в Западное МСУТ СК России. Оба фигуранта арестованы.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что подростки дали признательные показания и рассказали об обстоятельствах произошедшего.

