Террористы из «Крокуса» получили оружие за день до нападения

Террористы, исполнившие теракт в «Крокус Сите Холле» в Подмосковье, обзавелись оружием за день до нападения.

Об этом во вторник, 12 августа, стало известно из материалов дела.

— 21 марта 2024 года в дневное время соучастник Шахромжон Гадоев* прибыл в лесной массив в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе, где его ожидали исполнители теракта Шамсидин Фаридуни* и Далерджон Мирзоев*, и передал им три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы, которые они затем перевезли в квартиру в Красногорске, — передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Преступники заранее выбрали место для передачи оружия, которое привез из Дагестана один из соучастников теракта.

Ранее стало известно, что Саидакрами Рачабализода*, который является одним из участников нападения на «Крокус», ездил в Афганистан, где обучался навыкам осуществления терактов и диверсий.

В трагедии в подмосковном Красногорске погибло 145 человек. Боевики 22 марта 2024 года ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Подробности того страшного дня — в материале «Вечерней Москвы».

*Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.