Потратившие миллион рублей россияне засудили магазин «Колдуй баба, колдуй дед»

Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с женщины, называющей себя чародейкой Юлией, более одного миллиона рублей за обман с магическими ритуалами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Из материалов дела следует, что осенью 2023 года местная жительница обратилась в магазин «Колдуй баба, колдуй дед» с проблемами по здоровью. Работающая там колдунья провела женщине диагностику за 5 тысяч рублей, после чего убедила привести на сеанс супруга. Она пообещала их вылечить и взяла аванс в сумме 112 тысяч рублей.

Чародейка провела «чистку» дома за 55 тысяч рублей и еще взяла 20 тысяч рублей на расходные материалы. Затем супругам продали волшебные палочки за 100 тысяч рублей. Заручившись их доверием, Юлия попросила оплатить ей аренду помещения и получила от них еще 300 тысяч рублей.

В декабре 2023 года после очередной «чистки» потерпевшие поняли, что их обманывают, так как магические ритуалы не помогли им со здоровьем. Колдунья отказалась вернуть им деньги, и супруги подали на нее в суд иск о защите прав потребителей.

Суд обязал лже-целительницу вернуть потерпевшим 602 тысячи рублей и выплатить компенсацию морального вреда в пять тысяч рублей, проценты за пользование чужими деньгами в сумме 147 тысяч рублей и выплатить штраф в 377 тысяч рублей. Всего мошенница должна 1 миллион 132 тысячи рублей.