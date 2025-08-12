Следователи поймали подозреваемого в покушении на убийство в 1997 году в Москве

Представители Следственного комитета России по городу Москве вычислили и задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство двух человек в 1997 году.

Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По ранее изъятым вещественным доказательствам назначены современные сложные судебные экспертизы, дополнительно допрошены потерпевшие и свидетели, в результате чего удалось установить личность фигуранта, а также его местоположение, — рассказали в Telegram-канале столичного СК.

Сам инцидент, по версии следователей, произошел более 27 лет назад в квартире дома на Симферопольском шоссе. Тогда подозреваемый не менее 10 раз выстрелил из пистолета в своих знакомых, после чего скрылся. Пострадавшим удалось выжить.

Злоумышленника не удалось задержать сразу, однако следователи проанализировали имеющиеся доказательства и вышли на след преступника. Задержанный мужчина признался в содеянном и пояснил, что хотел убить людей из-за имущественного конфликта. Фигуранту предъявили обвинение.

Ранее следователи раскрыли преступление, совершенное в Москве в 2013 году. Правоохранители вышли на след двух подозреваемых мужчин, которых впоследствии задержали. По версии следствия, они избили свою жертву в ходе конфликта в одном из парков Новой Москвы. От полученных травм потерпевший скончался уже у себя дома. Фигурантам предъявили обвинение.