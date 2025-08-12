Опекунша заморила голодом до смерти пятилетнюю девочку в российском регионе

На Камчатке перед судом предстанет 44-летняя опекунша за расправу над пятилетним ребенком и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, женщина, зная, что у девочки есть врожденное заболевание, с июня 2024 года по январь 2025-го не обращалась к врачам. Вместе с этим ребенок был лишен полноценного питания, из-за чего произошло истощение и развились болезни. В результате несовершеннолетняя не выжила.

