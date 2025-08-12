Шикарный отель и концерт Меладзе: турагент развела россиян на 25 млн

Женщина, работающая в сфере туризма в Туле, обманула более двухсот человек, получив от них крупные суммы под видом эксклюзивных предложений. Об этом сообщает Shot.

Пострадавшие рассказывают, что Анна предлагала им путевки в Турцию, Египет, на Кубу и Бали по очень низким ценам. В качестве дополнительного бонуса она обещала выступления известных артистов — от Валерия Меладзе до Ларисы Долиной и Юлии Савичевой. Под видом договоров от своего агентства TurBarIbiza Анна собирала деньги, после чего исчезала.

«Обман раскрылся, когда туристы поняли: их туры никто не бронировал, а деньги растворились. Связаться с Анной не удалось — в конце июля она, по слухам, оказалась в психиатрической клинике с признаками шизофрении, не в силах объяснить, куда делись 25 миллионов», — говорится в публикации.

К настоящему моменту двадцать семей обратились в правоохранительные органы с просьбой найти мошенницу и вернуть им деньги.

