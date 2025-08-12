Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, поцеловавшего девочку на АЗС в Москве

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе и обстоятельствах дела, возбужденного в отношении мигранта, поцеловавшего малолетнюю девочку на заправке в столице.

Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Об инциденте стало известно 11 августа. Мигрант, работающий на заправке, подошел к автомобилю и поцеловал в губы четырехлетнего ребенка.

Впоследствии иностранного гражданина задержали. На данный момент решается, какую меру пресечения избрать мужчине.

В Ленинградской области мигрант попытался затащить 14-летнюю девочку в кусты, чтобы ее изнасиловать. Сделать ему это не удалось, так как происходящее заметили прохожие. Нападавшего мужчину задержали. Он отказался говорить на русском языке и потребовал переводчика, его передали полиции.