В Подмосковье предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России — подозреваемый должен был припарковать авто с 60 кг взрывчатки, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Задержан гражданин России и Украины 1989 г. р., готовивший террористический акт на территории Московской области», — приводит сообщение ТАСС.

ФСБ: Спецслужбы Украины используют россиян в качестве смертников для терактов

Агент украинских спецслужб по указанию куратора изготовил СВУ и замаскировал его в автомобиле. Машину со взрывчаткой должны были взорвать в момент, когда рядом проходил сотрудник Минобороны России.

Подозреваемого задержали на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого преступления.

Ранее было предъявлено обвинение в теракте подростку за поджог под Калининградом.