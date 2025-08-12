В районе Курил произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе Курильских островов, его могли ощутить в городе Северо-Курильске на острове Парамушир Сахалинской области. Об этом сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

Землетрясение зарегистрировано в 15:15 (07:15 мск) на глубине 29 км. Эпицентр находился в 98 км юго-восточнее Северо-Курильска. Его магнитуда - 5,3.

Землетрясение до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске.