Стало известно, где исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие

Согласно материалам уголовного дела, исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" получили оружие за сутки до совершения преступления. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

21 марта 2024 года двое исполнителей теракта встретились в лесном массиве в 15 км от МКАД с сообщником, который доставил из Дагестана три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы.

На следующий день, 22 марта, террористы совершили нападение на концертный зал, в результате которого погибли 149 человек, 1 пропал без вести, 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что организаторы концерта «Пикника» не уведомили вовремя полицию о его проведении в «Крокусе».