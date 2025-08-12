Мужчина и женщина погибли во время секса

В Бразилии мужчина и женщина погибли, упав со 140-метрового обрыва на машине во время секса. Об этом сообщает People.

26-летний Марконе да Силва Кардозу и 42-летняя Адриана Мачадо Рибейро покинули вечеринку и неудачно припарковались возле смотровой площадки в Венда-Нова-ду-Имигранти вечером 4 августа. Когда они начали заниматься сексом, машина рухнула с обрыва - после дождей почва была влажной.

Пара погибла. Их обнаженные тела обнаружили на расстоянии около 100 метров от места падения автомобиля. Полиция не обнаружила следов насилия, ручной тормоз был включен, сообщил представитель властей Альберто Роке Перес. Местные жители слышали грохот между 1:30 и 2:00 ночи, но ничего не увидели из-за темноты и густой растительности.

У Рибейро остались двое детей, у Кардозу – четырехлетний сын.