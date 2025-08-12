В парке Минусинска подростки с пистолетом напали на детей и девушку

В Минусинске Красноярского края группа подростков избила двоих школьников и пригрозила застрелить их подругу.

По информации правоохранителей, вечером 5 августа к двум ребятам 13 и 15 лет и 17-летней девушке, сидевшим на скамье в городском парке, подошли трое подростков. Они несколько раз ударили школьников, а один из агрессоров приставил пистолет к голове девушки и пригрозил спустить курок.

Ранее между двумя компаниями сложились неприязненные отношения, уточнили в региональном главке Следственного комитета.

СК возбудил дело о хулиганстве с применением оружия. Фигуранты находятся под домашним арестом. Пневматический пистолет изъят.