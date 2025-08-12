Писателя Быкова* объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом), который заочно был арестован по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии.

Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Быков был объявлен сначала в федеральный розыск <...>, затем - в международный", - говорится в материалах.

Черемушкинский районный суд Москвы на прошлой неделе удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Быкова, обвиняемого по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти), меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ. Писатель или его защитник пока не обжаловали это решение.

* Признан в РФ иноагентом