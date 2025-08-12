Отец восьмерых детей раскрыл расходы на еду

Пользователь Reddit с ником Qw1__ рассказал о сложностях планирования семейного бюджета. По словам мужчины, у них с женой восемь общих детей: пять мальчиков и три девочки, старшему из них 22 года, а младшему — шесть лет.

«Еда — наша самая большая статья расходов. Мы тратим на пищу около 30 процентов дохода. Жена — потрясающий кулинар, она готовит огромные кастрюли с едой. Но у нас, например, нет мясных дней. Мы почти никогда не едим вне дома, но раз в месяц или по особому случаю можем выбраться в "Макдональдс" или Pizza Hut. Продукты очень дорогие, но что поделаешь?» — написал автор.

Он добавил, что они с женой в течение всех лет брака работали поочередно, чтобы иметь возможность реализовать себя в карьере. При этом оба были заняты в крупных государственных компаниях, поэтому критических проблем с финансами не испытывали.

«Чему меня научили восемь детей? Тому, что я не идеален. Что терпение — это навык, а не черта характера. И, пожалуй, тому, что я слишком много кричу», — заключил автор.

