Вулкан Ключевской снова выбросил пепел на высоту 10 километров

На Камчатке вновь зафиксировали выброс пепла из вулкана Ключевской (Ключевская сопка). Столб поднялся на высоту десять тысяч метров, сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства.

Шлейф распространился на северо-восток в сторону Берингова моря. На его пути населенные пункты не встречаются.

Если ветер изменится, есть вероятность оседания небольшого количества пепла в поселках Ключи и Усть-Камчатск, а также в селе Крутоберегово. Пока пеплопадов не зарегистрировано.

Ранее "РГ" публиковала спутниковые снимки извержения вулкана Ключевская Сопка, которые сделал Роскосмос.