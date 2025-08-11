В Ленобласти поезд сбил пьяного мужчину

В гатчинском районе Ленинградской области мужчина получил тяжелые травмы, не заметив приближавшийся поезд, спасти его не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел на перегоне «Вырица — Новинка», 38-летний мужчина пытался перейти железнодорожные пути перед приближавшимся составом. Машинист, заметив человека на рельсах, применил экстренное торможение и подал специальный звуковой сигнал, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не смогли. По предварительной информации, петербуржец был пьян. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда Мурманск — Новороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали.