Следствие проводит проверку по факту гибели писателя Чижова в Балтийском море

Следователи СК России организовали доследственную проверку по факту гибели в Балтийском море писателя Евгения Чижова.

Об этом сообщает СУ СК России по Калининградской области.

«Следствием выполняется ряд проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле писателя не обнаружено. Точную причину смерти установят в ходе судмедэкспертизы.

11 августа стало известно, что писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море.

Писатель погиб, купаясь в шторм на необорудованном пляже.