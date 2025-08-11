Следствие проводит проверку по факту гибели писателя Чижова в Балтийском море
Следователи СК России организовали доследственную проверку по факту гибели в Балтийском море писателя Евгения Чижова.
Об этом сообщает СУ СК России по Калининградской области.
«Следствием выполняется ряд проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле писателя не обнаружено. Точную причину смерти установят в ходе судмедэкспертизы.
11 августа стало известно, что писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море.
Писатель погиб, купаясь в шторм на необорудованном пляже.