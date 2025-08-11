Мигранта задержали за принуждение маленького мальчика к поцелую на АЗС в Москве

На заправке в Москве уроженец Узбекистана насильно поцеловал четырехлетнего ребенка в губы, после чего его мать остановила иностранца. Впоследствии его задержали и доставили в полицию. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по городу Москве.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел 7 августа. Иностранец дождался, когда женщина выведет ребенка из автомобиля, потом резко наклонился и поцеловал ребенка в губы. Женщина сразу оттолкнула иностранного работника.

— Никулинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), — говорится в сообщении.

В ближайшее время иностранцу предъявят обвинение и выберут меру пресечения, связанную с лишением свободы, передает Telegram-канал ведомства.

11 августа в Ленинградской области мигрант напал на 14-летнюю девочку, пытаясь ее изнасиловать. Мужчина пытался затащить ребенка в кусты, но его остановили прохожие. После задержания нападавший отказался говорить на русском языке и потребовал переводчика, после чего его передали полиции. Пострадавшая девочка находится в состоянии шока.