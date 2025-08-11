Арестован экс-гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала» Гусейнов

Советский районный суд Махачкалы принял решение об аресте бывшего генерального директора компании «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова. Об этом сообщила Зарема Мамаева, руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана.

По словам Мамаевой, «суд заключил Гусейнова под стражу на два месяца, до шестого октября включительно», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Алексей Митюшов, экс-глава «Газпром энерго», стал ответчиком по иску Генпрокуратуры, связанному с иностранным контролем и нарушениями в управлении активами российских предприятий.