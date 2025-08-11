Арестован экс-гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала» Гусейнов

Экс-гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала» Гусейнов арестован на два месяца
Советский районный суд Махачкалы принял решение об аресте бывшего генерального директора компании «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова. Об этом сообщила Зарема Мамаева, руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана.
По словам Мамаевой, «суд заключил Гусейнова под стражу на два месяца, до шестого октября включительно», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Алексей Митюшов, экс-глава «Газпром энерго», стал ответчиком по иску Генпрокуратуры, связанному с иностранным контролем и нарушениями в управлении активами российских предприятий.