Продавцы отравленной чачи в Сочи продолжали сбывать ее даже после первых жертв

После сообщений о первых пострадавших от отравленной чачи, которую предлагали на Казачьем рынке в Адлере, продавщица Этери и ее внучка Олеся продолжили торговать напитком.

Об этом сообщил очевидец, который лишился мамы, дяди и бабушки в результате отравления.

— Они прямо на рынке разливали все по бутылкам. Потом, когда пошли первые жертвы, винные пятна начали в спешке отмывать керхером, чтобы замести следы. Но продавать не перестали даже после того, как стало известно о первых пострадавших, — отметил мужчина.

По словам торговцев, которые работали на рынке рядом с Этери, женщина закупала спирт и экстракт, а потом смешивала их с водой. Причиной отравления стала «плохая партия» — вместо спирта ей продали метанол, передает «КП».

7 августа в Следственном комитете России сообщили, что по меньшей мере 10 человек погибли от отравления чачей домашнего производства, которую они приобрели на рынке в Сочи. 11 августа СМИ доложили, что от чачи в Адлере погибла еще одна женщина.

