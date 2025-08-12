Финляндия обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей в Балтийском море

Заместитель генерального прокурора Финляндии предъявил обвинения экипажу танкера Eagle S в повреждении кабелей в Балтийском море в декабре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую прокуратуру.

Обвинения в тяжком причинении вреда и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций предъявлены капитану танкера, а также первому и второму помощникам капитана. Отмечается, что Eagle S был зарегистрирован на Островах Кука.

При этом, по данным финской прокуратуры, обвиняемые не признали свою вину.

"Они также считают, что Финляндия не обладает юрисдикцией в данном вопросе, поскольку места повреждения кабелей находятся за пределами финских территориальных вод", – говорится в сообщении.

Обвинительное заключение было передано в окружной суд Хельсинки.

26 декабря 2024 года в Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука из-за подозрений в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также еще двух кабелей между Эстонией и Финляндией. Танкер принадлежит фирме Caravella, которая базируется в ОАЭ и является "единственным судном во флоте компании".

По одной из версий, корабль повредил кабель своим якорем. При этом сообщалось, что ремонт поврежденного объекта может занять до 7 месяцев.