Суд отправил в СИЗО обвиняемую в нападении на отделение почты в Москве

Нагатинский районный суд Москвы отправил в СИЗО россиянку Регину Шихову, которую обвиняют в разбойном нападении на отделение почты в столице.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шиховой Регине 1996 г. р. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток — до 8 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

Утром 9 августа около 07:00 злоумышленники совершили разбойное нападение на отделение почти на улице Медиков. По предварительным данным, люди в масках и с пистолетом похитили почти 5 млн рублей. В результате ограбления никто из сотрудников почты не пострадал.

Позднее полиция задержала исполнителей ограбления — мужчину и женщину — и их соучастников. Всего силовики увезли в отделения пять человек в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые из них имеют судимости. Предполагается, что задержаны не все причастные к ограблению.