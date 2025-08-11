"Грызуны - обыденность": школьница подверглась нападению крысы в подъезде
На лестничной площадке дома на Московском проспекте крыса атаковала ученицу младших классов. Неожиданно прыгнув на девятилетнюю девочку, грызун сильно ее напугал. Вернувшись домой, мать обнаружила на теле ребенка следы царапин, о чем сообщает «TV Губерния».
В ближайшее время девочке необходимо пройти курс из шести антирабических инъекций. Мать девочки намерена обратиться в суд с иском к управляющей компании. Представители УК, выразив сочувствие, предложили жильцам самостоятельно бороться с крысами.
По словам жильцов, присутствие крыс в их доме – обыденность. В одной из квартир грызуны проделали дыру в полу и повредили шланг стиральной машины.