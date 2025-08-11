В садике рассказали, какой была екатеринбурженка, убившая детей и себя

Екатеринбурженка, убившая своих детей и совершившая суицид, производила впечатление замечательной, любящей и ласковой мамы. Случившаяся трагедия стала шоком для всего детского сада, который посещала ее младшая дочь. Об этом URA.RU рассказали в учреждении.

© СУ СК России по Свердловской области

«Странностей за ней не замечали, приличная хорошая мама. Очень ласкова и очень внимательна к обоим детям — замечательная мама! Ребенок всегда чистый, опрятный, одет и обут по сезону, никаких признаков неблагополучия. Для нас это большое горе, весь коллектив два дня в шоке», — сказали в садике, куда ходила убитая трехлетняя девочка.

При этом в саду отметили, что мама не была многословной и никогда не рассказывала о своих семейных и личных делах.

«Интересовалась конкретно успехами дочери — и на этом разговоры заканчивались. Не стояла просто так по полчаса и не вела праздных бесед. Что-то спросила, спасибо, до свидания и пошла», — вспомнили педагоги.

Они до сих пор не могут поверить, что их маленькой воспитанницы нет в живых. Девочка росла и развивалась по возрасту, была доброжелательна и легко находила общий язык с другими малышами и взрослыми.

«Видно было, что ребенок рос в любви и заботе. Мы не можем даже представить, что случилось», — добавили воспитатели.

Трагедия произошла 10 августа в многоэтажке на улице Бардина. 49-летняя мать убила 9-летнего сына и 3-летнюю дочь, а потом покончила с собой. Она оставила предсмертную записку, но мотива страшного поступка в ней не пояснила. Все самое главное о резонансной истории — в сюжете агентства.