Задержание замглавы Салехарда показали на видео

Следственный комитет ЯНАО обнародовал видео с задержанием заместителем главы Салехарда.

Об этом, напомним, стало известно днем 11 августа. Изначально не называлась статья, в рамках которой силовики провели операцию. Как выяснилось, бывший чиновник обвиняется по двум частям 159-й - крупное мошенничество группой лиц.

"По версии следствия, в 2022-2024 годах фигурант, используя свое положение, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг на сумму больше трех миллионов рублей", - рассказали в СК автономного округа.

Бизнесмен (он, кстати, также является фигурантом уголовного дела по той же 159-й статье УК РФ) получил деньги, вместе с сообщниками потратил на свое усмотрение, а работы фактически выполнены не были.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному бывшему заместителю мэра. С остальными фигурантами уголовного дела также работают следователи.