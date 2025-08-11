Генпрокурор Литвы сообщила о задержании россиянина, прыгнувшего с поезда

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене сообщила, что гражданин России, который в июле прыгнул с транзитного пассажирского поезда калининградского направления в Литве, был задержан правоохранительными органами в третьей стране. Об этом написал ТАСС.

© Газета.Ru

Грунскене отметила, что в распоряжении следствия имеется лишь первичная информация о задержании россиянина, однако место его пребывания не раскрывается в интересах расследования. Местонахождение мужчины известно ответственным органам.

Поисковые мероприятия по розыску пропавшего россиянина длились почти полтора месяца. Его обнаружили 1 августа.

Утром 17 июня 21-летний уроженец Башкирии Даниил М. сел в поезд сообщением «Адлер — Калининград» и, предположительно, спрыгнул, когда состав уже находился на территории иностранного государства. Проводник увидел открытую дверь вагона за 25 минут до прибытия поезда на станцию ​​Кибартай, а сотрудники Службы охраны госграницы убедились в том, что в поезде отсутствует один из пассажиров. По предварительным данным, Даниил не имеет отношения к каким-либо запрещенным организациям. Дома у него остались родители и две сестры.