Жену российского следователя привлекли по иску на 3,9 миллиарда рублей

Жена главы Следственного комитета (СК) России по Челябинской области Алексея Колбасина Ольга получила претензию от Генеральной прокуратуры (ГП) России по иску на 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает URA.RU.

Она фигурирует в качестве ответчика в иске ГП к основателю ЮГК Константину Струкову. Отмечается, что ее адвокатом стал Михаил Яшин. Кроме нее в списке ответчиков еще четыре человека.

Ранее, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить главу следственного управления СК по Челябинской области Алексея Колбасина. Затем сообщалось, что счета руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Челябинской области Алексея Колбасина арестованы на сумму 3,9 миллиарда рублей.

Речь идет о поданном ГП иске о взыскании четырех миллиардов рублей с бывшего президента ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» Константину Струкову после прорыва дамбы на Светлинском месторождении. Тогда в результате ЧП были загрязнены мышьяком река Батуровка и прилегающие земли. Ответчиками по делу выступают несколько человек, в их числе Колбасин. С них солидарно будут взысканы суммы для покрытия ущерба.