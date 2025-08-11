Школьница разом выпила 48 таблеток антидепрессанта и попала в реанимацию

В Петербурге 15-летняя девушка решила успокоиться и оказалась в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

© Газета.Ru

Инцидент произошел 10 августа в квартире дома, расположенного на Новоколомяжском проспекте. Предварительно, девушка-подросток пыталась успокоиться, и с этой целью выпила разом 48 таблеток антидепрессанта.

После этого школьницу доставили в детскую Филатовскую больницу. Пострадавшую поместили в реанимацию.

До этого в Петербурге 16-летняя школьница получила острое отравление, выпив таблетки своей подруги, и попала в больницу. Подруга угостила ее своими медикаментами, назначенными врачом-невропатологом, после того, как девушка пожаловалась на подавленное состояние.

Ранее в Петербурге годовалая девочка отравилась антидепрессантами.