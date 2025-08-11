Семь младенцев умерли после сна с родителями в российском регионе

В Иркутской области с начала 2025 года зафиксировано семь случаев гибели детей, связанных с совместным сном малышей и их родителей в одной кровати. Об этом рассказали в СК по региону.

«С начала 2025 года на территории Иркутской области зарегистрировано 7 случаев детской смертности по причине сна родителей с малолетними детьми в одной кровати», — говорится в сообщении.

Оно опубликовано на сайте регионального СК.

В качестве примера приводится история, как в январе 2025 года женщина уснула вместе с трехмесячным малышом. В результате во время сна она ненамеренно придавила ребенка, от чего тот задохнулся.

По данным следствия, большинство подобных преступлений совершается в семьях, в которых уже воспитываются дети, а практика совместного сна является обычным явлением. В СК предупреждают, что размещение ребенка во взрослой постели сопряжено с серьезной опасностью, особенно если родители накануне употребляли спиртные напитки. По данным фактам следователи возбудили уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи призывают родителей ответственно подходить к воспитанию детей.