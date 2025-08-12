Пожар произошел на девятом этаже многоквартирного дома на юге Москвы

В районе Царицыно на юге Москвы в жилом доме загорелась квартира, расположенная на девятом этаже.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 12 августа, сообщило в Telegram-канале агентство городских новостей «Москва».

— Квартира горит на девятом этаже дома на улице Бехтерева в Царицыно, — говорится в публикации.

На место уже прибыли спасатели, которые эвакуируют жильцов и принимают меры к тушению пожара. Позднее стало известно, что его площадь составила около 40 квадратных метров. Спасатели потушили огонь.

Ранее на востоке столицы загорелся четырехэтажный дом. Возгорание случилось в здании на Перовской улице. К месту происшествия приехали спасатели, потушившие огонь.

В тот же день в Коммунарке загорелись гараж и два частных дома. Общая площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, не оказалось.