Спустя почти четверть века опознали останки еще трех жертв 11 сентября

Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка объявило о потрясающем достижении: с помощью современных технологий ДНК-анализа удалось идентифицировать останки еще трех человек, погибших в терактах 11 сентября 2001 года. Это 1651-я, 1652-я и 1653-я официально опознанные жертвы той страшной трагедии.

Сообщается, что среди обнаруженных жертв был валютный трейдер из Флористического парка, работавший в южной башне Всемирного торгового центра, Райан Фитцджеральд и 72-летняя Барбара Китинг из Палм-Спрингс, которая находилась на борту рейса 11 American Airlines. Личность третьей жертвы, женщины, не разглашается по просьбе родственников.

Для сына Барбары Китинг Пола эта новость стала одновременно и потрясением, и облегчением. В интервью он рассказывал, как городские власти связывались с его семьей на протяжении всех этих лет, методично собирая доказательства. Сначала нашли фрагмент банковской карты его матери, затем — часть ее расчески. Окончательное подтверждение пришло лишь сейчас, спустя 24 года после трагедии.

«Они не успокоятся ради нас, — вспоминал Пол Китинг. — Представьте: перенести шесть кварталов Манхэттена на Стейтен-Айленд и разбирать их миллиграмм за миллиграммом 24 года подряд. Кто еще сделал бы такое для обычных людей?»

Барбара Китинг возглавляла отделение «Старших братьев и сестер», помогала людям с ментальными нарушениями, а после выхода на пенсию работала в местной церкви. Каждый сентябрь она летала через всю страну, возвращаясь с летнего отдыха на Кейп-Коде домой в Калифорнию. Рейс в тот роковой день должен был стать одним из таких обычных перелетов.

Молодой человек Фитцджеральд, только начавший самостоятельную жизнь на Манхэттене, успел позвонить родным после первого удара по башням — сказал, что с ним все в порядке и он собирается эвакуироваться. Но выбраться не успел. Его мать позже вспоминала, как рада была тому, что сын провел последнее лето своей жизни счастливо.

Мэр Эрик Адамс, сам работавший в правоохранительных органах 11 сентября, заявил: «Каждая новая идентификация — это шаг к утешению для семей, которые до сих пор переживают ту трагедию». Главный судмедэксперт доктор Джейсон Грэм подчеркнул, что работа будет продолжаться, несмотря на прошедшие годы.

Но цифры напоминают, как много еще предстоит сделать: из 2753 погибших в башнях около 1100 человек, где-то 40 процентов до сих пор не опознаны. Пол Китинг заявил: «Это не просто наука. Это — память. И благодарность».