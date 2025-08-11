Россиянина, спрыгнувшего в Литве с поезда, задержали в другой стране

Россиянин, спрыгнувший в июне на территории Литвы с транзитного поезда в Калининград, был, как сообщила литовский генпрокурор Нида Грунскене, задержан в другой стране.

© Serjio74/iStock.com

По предварительной информации, которая у нее есть, он был задержан в третьей стране. На слова Грунскене, не приведшей подробности, ссылается агентство ELTA.

Полиция Литвы 17 июня сообщила: разыскивается гражданин РФ 2004 года рождения, который якобы спрыгнул с поезда Адлер-Калининград недалеко от погранпункта Кибартай (Литва). За 25 минут до прибытия поезда на станцию проводник заметил открытую дверь, через которую мог выпрыгнуть россиянин. На момент проверки документов его не оказалось в поезде.

Между тем представитель погранслужбы Гедрюс Мишутис заявлял, что пропавший пассажир въехал в страну по упрощенному транзитному документу и что его поездка была "полностью законной". Поисками занималась литовская полиция, а также погранслужба с привлечением вертолетов.