Психиатр назвал причину тройного убийства на Урале

Жительница Екатеринбурга 10 августа убила двоих детей и покончила с собой из-за депрессии. Психиатр Василий Шуров предположил, что она страдала от затяжной послеродовой депрессии.

— Такая немыслимая жестокость в отношении собственных детей заставляет заподозрить затянувшуюся послеродовую депрессию у матери. Об этом же говорит и поведение бабушки, которая позвонила в полицию и тут же начала делиться соображениями, что случилось что-то плохое. Очевидно, что дочь делилась какими-то мыслями, — отметил специалист.

По его словам, суицидальные мысли и агрессия в отношении детей — типичные признаки недуга. В случае с екатеринбурженкой ситуация усугубилась тем, что женщина воспитывала детей одна.

Шуров не исключил, что в момент трагедии она находилась под действием психоактивных веществ.

— Будет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, потому что важно разобраться в произошедшем. Я бы еще токсикологию посмотрел, — добавил он в беседе с Aif.ru.

После трагедии правоохранительные органы нашли в квартире предсмертную записку от женщины с фразой: «Нас больше у тебя нет». Причиной поступков россиянки мог стать развод с мужем, который произошел два года назад. После этого женщина находилась в состоянии депрессии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела, возбужденного после убийства матерью двоих детей в Екатеринбурге.