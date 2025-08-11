Убившая детей россиянка оставила предсмертную записку

Жительница Екатеринбурга, которая убила двух своих детей, а затем покончила с собой, оставила предсмертную записку. Об этом сообщает ИА "Регнум", ссылаясь на источник.

"Нас больше у тебя нет", - привел собеседник агентства несколько слов из записки.

Предполагается, что причиной действий женщины мог стать развод с мужем.

Напомним, об обнаружении тел двух детей - 9-летнего мальчика и 3-летней девочки, а также их 49-летней матери стало известно накануне. По предварительным данным, женщина сначала убила детей, а затем покончила с собой.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что первые сведения о ЧП поступили от матери женщины. Она сообщила, что "ее дочь не выходит на связь, и что из-за депрессии она может "наломать дров".

Когда бабушка открыла дверь квартиры дочери своими ключами, полицейские обнаружили убитых детей на кровати и тело матери на кухне.

В ведомстве отметили, что женщина работала врачом в одном из медучреждений города. Семья не состояла на учете в ПДН, мать имела положительную характеристику, дети ходили в образовательные учреждения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сотрудники МВД и СКР устанавливают все обстоятельства случившегося.