Российские силовики приехали за вице-мэром полярного города

Сотрудники правоохранительных органов приехали за вице-мэром Салехарда Николаем Токарчуком. Об этом ТАСС сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ведомстве подтвердили факт задержания чиновника, однако не пояснили причину визита силовиков.

Ранее сообщалось, что вице-мэра Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Анатолия Згонникова увезли на допрос по подозрению в коррупции на прежнем месте работы.